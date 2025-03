Geburtstagskind bekommt Spielzeug-Motorrad: Doch was hinter ihm passiert, lässt Herzen hüpfen

Arkansas (USA) - Ein TikTok-Video aus Arkansas erobert seit Ende Februar so viele Herzen im Sturm: Darin ist der junge Case an seinem 12. Geburtstag zu sehen, als er gerade seine Geschenke auspackt. Doch während sich der Schüler gerade mächtig über ein Spielzeugmotorrad freut, wird hinter seinem Rücken etwas viel Größeres vorbereitet.

Bleibt noch eine Frage: Was genau soll ein Zwölfjähriger mit einem Motorrad?

Ulkigerweise will der US-Amerikaner seinen Sohn mit dem Motorgeräusch überraschen. Leider schafft er es zunächst nicht, die Maschine zu starten. Während hinterm Rücken seines Sohnes ein Hauch von Nervosität ausbricht, dreht Case sich schließlich um.

Es ist ein Wechselbad der Gefühle, das in dem kuriosen Video zu sehen ist. Während der frischgebackene Zwölfjährige lächelnd darüber hinwegsieht, dass er statt des gewünschten roten Bikes ein blaues bekommen hat, schiebt sein Vater im Hintergrund eine echte Honda CRF125F ins Wohnzimmer.

Nicht nur echt, sondern auch rot: Case ist stolz wie Bolle auf sein erstes "Motorrad". © TikTok/Screenshot/sarahmstvns

Tatsächlich ist es nicht nur den US-Amerikanern vergönnt, bereits in so jungen Jahren auf ein motorisiertes Zweirad zu steigen. Selbst in Deutschland heißt es auf der Website von Honda zu dem Modell: "Das perfekte Einstiegs-Motorrad für junge Fahrer ab ca. 10 Jahren, die Spaß haben wollen und ein Motorrad suchen, das ihrer Off-Road-Leidenschaft gerecht wird."

Es handelt sich bei dem Gefährt nämlich eher um ein schwach motorisiertes Mountainbike. Dennoch dürften den meisten Eltern die Haare zu Berge stehen, wenn sie ihre Kinder in diesem Alter auf etwas sehen, das wie ein Motorrad aussieht.

Entsprechend gab seine Mutter Sarah Stevens in einem Interview mit Newsweek diese Woche zu: "Ich war immer ein klares Nein. Sein Vater hat mich schließlich überredet, weil Case bei anderen Aktivitäten, die wir gerne machen, so verantwortungsbewusst ist."

Doch nicht nur ihr Sohn freut sich mächtig über das Geschenk, sondern auch das TikTok-Publikum, für das allerdings der emotionale Aspekt im Vordergrund stehen dürfte.

Mehr als 11 Millionen Klicks sowie 1,5 Likes sind inzwischen zusammengekommen. Ein echtes Happy End.