Mutter will verreisen: Als die Flughafenbeamten ihren Reisepass sehen, wird sie sofort abgewiesen

Mexiko - Die Reise einer Mutter aus Südamerika , die sich schon sehnlichst auf eine Auszeit gefreut hatte, endete plötzlich am Flughafen, als ihre Dokumente überprüft wurden. Der Grund bringt Millionen User zum Lachen!

Eine Frau aus Mexiko wollte vereisen, als es am Flughafen plötzlich Probleme mit ihrem Reisepass gab. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/buscarviajar

Mutter Avira stand mit gepackten Koffern und voller Vorfreude an einem Flughafen in Mexiko, um in ihren wohlverdienten Urlaub zu starten.

Doch der Traum von Entspannung und Ruhe platzte, als sich die Mexikanerin laut News18 zum Einreiseschalter begab und dort ihren Reisepass abgab. Als die Beamten das Dokument überprüften, gab es statt des erhofften Stempels nur einen ungläubigen Blick in Richtung der Reisenden. Daraufhin wurde die Frau abgewiesen - Endstation!

Als sie sich verwirrt nach dem Grund erkundigte, kam heraus, dass ihr Reisepass als manipuliert galt - aufgrund ihrer eigenen Töchter!

Wie man in einem viralen Video auf Instagram sieht, hatten die beiden kleinen Mädchen sich im Vorfeld unbemerkt am wichtigen Dokument zu schaffen gemacht und der Kreativität freien Lauf gelassen.