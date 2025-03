Ärztin ist entsetzt, wie Leute auf Beruf ihres Mannes reagieren

USA - Gegensätze ziehen sich an? Zumindest in diesem Fall kann man das so sagen! Denn während Dr. Kendall Spivey (27) als Assistenzärztin in der Notfallmedizin arbeitet, schlägt ihr Mann beruflich ganz andere Wege ein.

"Ich hatte erwähnt, dass mein damaliger Freund mich übers Wochenende besuchen würde, und sie fragte, was er beruflich mache. Ich sagte ihr, er sei UPS-Fahrer. Sie meinte: 'Also wirst du Ärztin und heiratest einen UPS-Fahrer?'", beschrieb Spivey das damalige Gespräch diese Woche gegenüber Newsweek .

Seit vielen Jahren ist Mr. Spivey ein zufriedener UPS-Zusteller. © TikTok/Screenshot/kennyspivey24

"Meine Eltern waren für mich ein so starkes Vorbild, dass man in diesem Leben alles sein kann, was man will, solange man Arbeitsmoral und Ehrgeiz hat", erklärte die Assistenzärztin gegenüber dem US-Magazin.

Dann die entscheidenden Sätze: "Meine Mutter war die erste in der Familie, die aufs College ging und einen Master-Abschluss machte. Mein Vater hat viele Talente, aber Schule war einfach keines davon."

Der Apfel fällt also nicht weit vom Stamm. Bereits bei den Eltern der Akademikerin gibt es ein nahezu identisches "Berufs-Gefälle". Die Kritik an ihrer Partnerwahl sorgt bei Spivey unterdessen für ein gutes Maß an Entsetzen. Kürzlich machte sie ihrem Ärger in einem inzwischen viralen Video auf TikTok Luft.

Und auch gegenüber Newsweek argumentierte die Medizinerin deutlich: "Einige meiner Kollegen haben Hausfrauen, Partner aus einer niedrigeren Einkommensklasse oder Ehepartner ohne den Bildungshintergrund, den sie haben (…), und niemand zuckt mit der Wimper."

Und weiter: "Aus irgendeinem Grund (…) akzeptiert die Gesellschaft es noch nicht so sehr, dass die Frau der Hauptverdiener ist und/oder einen höheren Bildungsstatus als ihr männlicher Partner hat."

Fazit: Beim Thema Gleichstellung geht es nicht immer nur um Frauen!