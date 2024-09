Gehörloser Junge trifft in Disneyland auf Idole: Als Mutter sieht, was diese tun, platzt sie vor Stolz

Anaheim (Kalifornien) - Es sollte ein schöner Ausflug ins Disneyland im kalifornischen Anaheim werden. Doch es wurde so viel mehr.

"Zu sehen, wie Bo Peep und Woody diesen zusätzlichen Schritt machten, um mit Luca auf eine Weise in Kontakt zu treten, die er versteht, ließ mein Mama-Herz vor Stolz und Dankbarkeit platzen", sagte Foster jetzt in einem Interview mit Newsweek .

Was dann geschah, hatte Foster nicht kommen sehen: Bo Peep ging sofort zur Gebärdensprache über, begrüßte Luca mit: "Freut mich, dich kennenzulernen." Dann gab es erstmal mehrere Umarmungen, ehe Bo Peep erneut in Gebärdensprache sagte: "Du bist unser Freund."

Buzz Lightyear (l.) und Jessie empfangen den kleinen Luca (2) warmherzig. © TikTok/Screenshot/thelacouple

"Es war ein kleiner, aber unglaublich berührender Moment, der uns die wahre Magie von Disney und das Engagement spüren ließ, jedem Kind das Gefühl zu geben, gesehen, gehört und besonders zu sein. Die Inklusivität, das Verständnis, die Akzeptanz – es war wunderschön", fügte die 36-Jährige hinzu.

Bo Peep habe am Ende sogar "Ich liebe dich" gebärdet, so die Kalifornierin. Kein Wunder, dass der dazugehörige Clip, der die rührende Situation zeigt, in der vergangenen Woche auf TikTok viral ging. 2,6 Millionen Klicks sowie mehr als 230.000 Likes kamen bisher zusammen.

Unter diesen Umständen wollte natürlich auch Disney noch ein Stückchen vom Kuchen abhaben.

"Dieses herzerwärmende Video zeigt die Momente voller emotionaler Verbundenheit, die es nur bei Disney gibt und die wir jeden Tag gerne für unsere Gäste schaffen. Wir hoffen, die Familie vergisst diese bedeutungsvolle Erinnerung mit Bo Peep und Woody nie", sagte ein Disneyland-Sprecher gegenüber Newsweek.