Geldbörse während Klogang geklaut: 43 Jahre später erhält Besitzerin unerwartete Nachricht

Cheney (USA) - Als 1983 ihre Geldbörse während eines Toilettengangs spurlos verschwand, hatte eine US-Amerikanerin wenig Hoffnung, dass der Gegenstand jemals wieder auftauchen würde. Über 40 Jahre später sollte die Portemonnaie-Besitzerin eine unerwartete Nachricht erhalten, die alles verändern würde.

Diese Geldbörse wurde vor über 40 Jahren im US-Bundesstaat Washington geklaut. © Screenshot/Reddit/SocietyDisastrous787

Reddit-Nutzerin "SocietyDisastrous787" kann sich noch gut an jenen Tag erinnern, als der ärgerliche Vorfall geschah: Damals war die heute 61-Jährige noch Studentin an der Eastern Washington University und hielt sich im naturwissenschaftlichen Gebäude auf.

Ohne Böses zu erahnen, verließ die Studentin ihren Platz, um zur Toilette zu gehen. Ihre Sachen hatte sie unbeaufsichtigt liegen lassen. "Die EWU war ein Ort, an dem niemand die Autotüren abschloss, während man im Unterricht saß", erklärt sie gegenüber Newsweek ihr blindes Vertrauen.

Dies sollte allerdings bei ihrer Rückkehr von den Waschräumen maßlos enttäuscht werden: Sie fand ihren Rucksack offen vor und die Geldbörse war weg. "Ich suchte im Raum danach, in der Annahme, sie sei irgendwie herausgefallen – denn natürlich würde niemand etwas stehlen; so etwas war undenkbar", so die US-Amerikanerin.

Noch heute spürt sie das "bedrückende Gefühl im Magen", das sie damals hatte. Viel Geld hatte sie als 18-Jährige wohl nicht im Geldbeutel gehabt, allerdings waren mit der Börse auch ihre Ausweise verschwunden, die es nun zu ersetzen galt.

In den darauffolgenden Wochen hielt sie noch weiter Ausschau, doch ihr Portemonnaie sollte nicht wieder auftauchen - bis jetzt!