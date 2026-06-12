Geldbörse während Klogang geklaut: 43 Jahre später erhält Besitzerin unerwartete Nachricht
Cheney (USA) - Als 1983 ihre Geldbörse während eines Toilettengangs spurlos verschwand, hatte eine US-Amerikanerin wenig Hoffnung, dass der Gegenstand jemals wieder auftauchen würde. Über 40 Jahre später sollte die Portemonnaie-Besitzerin eine unerwartete Nachricht erhalten, die alles verändern würde.
Reddit-Nutzerin "SocietyDisastrous787" kann sich noch gut an jenen Tag erinnern, als der ärgerliche Vorfall geschah: Damals war die heute 61-Jährige noch Studentin an der Eastern Washington University und hielt sich im naturwissenschaftlichen Gebäude auf.
Ohne Böses zu erahnen, verließ die Studentin ihren Platz, um zur Toilette zu gehen. Ihre Sachen hatte sie unbeaufsichtigt liegen lassen. "Die EWU war ein Ort, an dem niemand die Autotüren abschloss, während man im Unterricht saß", erklärt sie gegenüber Newsweek ihr blindes Vertrauen.
Dies sollte allerdings bei ihrer Rückkehr von den Waschräumen maßlos enttäuscht werden: Sie fand ihren Rucksack offen vor und die Geldbörse war weg. "Ich suchte im Raum danach, in der Annahme, sie sei irgendwie herausgefallen – denn natürlich würde niemand etwas stehlen; so etwas war undenkbar", so die US-Amerikanerin.
Noch heute spürt sie das "bedrückende Gefühl im Magen", das sie damals hatte. Viel Geld hatte sie als 18-Jährige wohl nicht im Geldbeutel gehabt, allerdings waren mit der Börse auch ihre Ausweise verschwunden, die es nun zu ersetzen galt.
In den darauffolgenden Wochen hielt sie noch weiter Ausschau, doch ihr Portemonnaie sollte nicht wieder auftauchen - bis jetzt!
Gestohlene Geldbörse taucht nach über 40 Jahren wieder auf
Reddit-Nutzerin "SocietyDisastrous787" erhielt vor Kurzem eine Nachrichtenanfrage bei Facebook, die sie mehr als überraschte. Ein städtischer Mitarbeiter schrieb ihr, dass man ihre Geldbörse beim Rasenmähen gefunden hatte.
Während der Zahn der Zeit deutlich an der Geldtasche selbst genagt hatte, waren die verloren geglaubten Ausweise noch intakt. Sofort erkannte sich die heute 61-Jährige auf den Fotos wieder. "Die ganze Sache ist so kurios, dass ich immer noch lachen muss, wenn ich das Bild sehe", meint die Reddit-Nutzerin amüsiert.
"Dass die beiden Ausweise überlebt haben und die Geldbörse die ganze Zeit dort lag, ist unglaublich."
Zurückhaben wollte sie den Fund allerdings nicht. "Das Bild reicht völlig aus, um mich an meine Schulzeit und einige Leute von damals zu erinnern."
Auf Reddit ging der Vorfall rasch viral und wurde mehr als 20.000 Mal geupvoted.
Titelfoto: Screenshot/Reddit/SocietyDisastrous787