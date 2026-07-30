Dreijährige macht Selfies, als sie Piercing erhält: Als Mutter Fotos sieht, ist sie baff

Alabama (USA) - Als sie diese Selfies sah, wusste Kaylee Simons (26) aus Alabama, dass sie sie mit der Welt teilen musste. Der Grund: Ihre Tochter Caroline (3) hatte Selfies gemacht, während ihr die Ohrlöcher gestochen wurden. Als die Mutter das Ergebnis sah, war sie baff.

Kaylee Simons (26) wusste gar nicht, dass ihre Tochter Caroline (3) sich beim Stechen ihrer Ohrlöcher selbst fotografiert hatte. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kayleetsimons

In einer Fotoshow auf TikTok ist zu sehen, warum Simons so beeindruckt ist. Denn als ihre Kleine noch während des Prozederes in die Kamera lächelt, kippt die Stimmung in dem Moment, in dem es piekst.

Doch das Kind hält ulkigerweise durch, macht weitere Fotos von dem Moment, in dem es vor Schmerzen weint. Diese Bilderserie kommt nicht nur bei ihrer Mutter gut an, sondern auch bei vielen TikTokern. Dort hat die kuriose Fotoshow inzwischen mehr als 120.000 Klicks eingeheimst.

"Caroline hatte schon seit Wochen davon gesprochen, dass sie ihre 'Prinzessinnen-Ohrringe' haben wollte. Also beschlossen wir schließlich, bei einem Geschäft in der Nähe vorbeizuschauen und ihr die Ohrlöcher stechen zu lassen", erzählte Simons jetzt in einem Gespräch mit People.

Dabei habe sie gar nichts von den Selfies gewusst. "Während des ganzen Vorgangs hatte sie mein Handy und dokumentierte das Erlebnis heimlich selbst!"

Erst später bemerkte die 26-Jährige, was ihre Tochter getan hatte.