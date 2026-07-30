Urlauber denken, sie haben eine eklige Spinne in der Wohnung: Die Wahrheit sorgt für Lachtränen
Bali (Indonesien) - Urlauber auf Bali haben in ihrer Unterkunft eine ungewöhnliche Begegnung machen müssen: Was zunächst als Spinne gedeutet wurde, entpuppte sich kurz darauf als etwas, was vor allem dem weiblichen Part ziemlich gut bekannt sein müsste.
JC Chanowsky und seine Frau Angela hielten sich gerade in ihrem Zimmer im Resort auf der indonesischen Insel auf, als vor ihnen etwas auf dem Boden hervorkroch. Das schwarze Etwas war recht groß und wies auf den ersten Blick lange Härchen auf.
"Ich dachte, ehrlich gesagt, es wäre eine Spinne im Zimmer", erinnert sich Urlauber Chanowsky gegenüber The Dodo. Der US-Amerikaner und seine Frau hätten demnach viel Geld für ihre Unterkunft im Dschungel gelassen und gehofft, dass sie nicht direkt am frühen Morgen von einem ungebetenen Gast heimgesucht werden würden.
Der zweite Blick auf das Krabbeltier sollte aber alles ändern:
Das, was das Paar für eine Spinne gehalten hatte, war tatsächlich eine von Angelas künstlichen Wimpern. Eine Gruppe von balinesischen Ameisen hatte sich einen Teil der Extensions geschnappt und wollte das Plastikprodukt offenbar zu ihrem Nest schleppen. Da die Insekten deutlich kleiner als die Lashes waren, hatten JC und seine Partnerin sie unter den Wimpern zunächst gar nicht entdeckt.
"Ich konnte es kaum glauben", so der US-Amerikaner.
Ungewöhnliche Situation im Urlaub: Plötzlich krabbelt eine Wimper vorbei
Da die Urlauber die harte Arbeit der Ameisen würdigen wollten, entschlossen sie sich, ihnen die Lash-Extensions nicht zu entreißen. "Wir haben sie diese als Trophäe zu ihrer Königin bringen lassen", so JC.
Auf Instagram, wo das amüsante Wimpern-Video beinahe schon acht Millionen Klicks eingeheimst hat, schreibt er:
"Ich dachte, ich würde gleich zum Helden werden, nachdem ich wie ein kleines Mädchen geschrien hatte, um die größte balinesische Spinne zu töten, die ich diese Woche gesehen hatte."
Die Begegnung mit den zwei "Beauty-Ameisen" werden er und seine Frau wohl nicht so schnell vergessen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/jc_chanowsky