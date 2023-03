Gestresste Eule braucht Urlaub und macht zweiwöchige Kreuzfahrt

Miami - Eine überanstrengte Eule aus Florida flog an Bord des zweitgrößten Kreuzfahrtschiffs der Welt und nahm sich eine kleine Auszeit von der anstrengenden Mäusejagd. Die "Symphony of the Seas" der Royal Caribbean International nahm den umsichtigen Raubvogel auf eine zweiwöchige Tour nach Mexiko als blinden Passagier auf.