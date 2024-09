Mann muss heftig niesen: Was er dann in den Händen hält, ließ ihn seit 25 Jahren leiden!

Ein gelber, runder LEGO-Stein, den sich Andi vor 25 Jahren in die Nase gesteckt hatte, sorgte in den Jahren darauf für allerlei Leiden. (Symbolbild) © 123rf/nndanko

Als der 32-Jährige das "Ding" aufhob und erkannte, was da aus ihm herausgekommen war, wurde ihm ganz anders: "Es war ein LEGO-Stein", so Andi. Und just in dem Moment, in welchem er das winzige Spielzeug-Teilchen erblickte, kam ihm etwas in Erinnerung, was er schon lange verdrängt hatte.

Um das Jahr 1998 herum spielte Andi eifrig mit den bunten Kunststoff-Steinchen. "Ich bin mir nicht ganz sicher, was mich dazu getrieben hat, aber ich dachte offenbar, dass es ein guter Ort dafür wäre, den gepunkteten Stein in meine Nase zu stecken", so der US-Amerikaner. Natürlich kam es, wie es kommen musste und das gelbe Teil blieb stecken.

Statt direkt zu seinen Eltern zu gehen, versuchte Andi den Stein mit einer Lego-Figur auf seiner Nase zu holen, was dazu führte, dass nun nicht nur der gelbe Klemmbaustein feststeckte, sondern auch der Kopf des Männchens.

Endlich beichtete Andi seinen Eltern den Fauxpas. "Ich erinnere mich, wie meine Mutter meinen Kopf in den Nacken legte, eine Pinzette an meine Nase nahm und den Kopf der Minifigur herauszog." Was allerdings unbemerkt drin blieb, war das gelbe Steinchen. "Wir dachten nie daran, die Situation mit medizinischem Personal zu besprechen."