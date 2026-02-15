Was Friseur auf dem Kopf seines Kunden entdeckt, überrascht ihn völlig: "Noch nie gesehen"

Glasgow (USA) - Als Haarexperte Grant seinen neuesten Kunden (20) unter die Lupe nahm, entdeckte er etwas, was er selbst noch nie gesehen hatte. Trotzdem nahm er die Herausforderung an, dem jungen Mann zu einem neuen Auftreten zu verhelfen.

Der Kunde von Barber Grant hat bereits mit 20 Jahren mehrere graue Stellen, die es zu verdecken gilt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Gleich zu Beginn der typischen Beratung am Anfang des Termins spricht Grant seinen Kunden auf eine merkwürdige Stelle oberhalb seiner Stirn an. "Ist das so etwas wie ein Muttermal?", will der Friseur in seinem Instagramvideo wissen.

Tatsächlich handelt sich eher um einen Bereich, in dem der junge Mann graue Haare bekommen hat. "Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich glaube, ich habe es im ersten Studienjahr bemerkt." Die gräulichen Stellen sind auch am Hinterkopf und kurz über seinem rechten Ohr zu finden.

Er selbst vermutet, dass die grauen Haare ihm aufgrund von Stress gewachsen sind. "Ich habe noch nie einen Zwanzigjährigen mit grauen Haaren gesehen", gibt Grant überrascht zu, "Das ist echt unglaublich."

Für ihn aber kein Grund dieses Projekt hinzuschmeißen. Vor allem auch, weil sein Kunde seit Dezember auf einen Termin bei ihm gewartet und mehr als zwei Stunden Fahrt auf sich genommen hat. "Es wird wirklich Zeit", meint der 20-Jährige.

Und der Kunde wird für Grant auch aus einem zweiten Grund zu einer Herausforderung: anders als seine anderen Kunden, wünscht er sich keinen Fade-Out-Haarschnitt. "Ich bin kein großer Fan."