Passagier-Geschenk mit fatalen Folgen: Flugzeug-Crew landet im Krankenhaus

Los Angeles (USA) - Die Crew einer British-Airways-Maschine dachte, ein Passagier meine es besonders gut mit ihnen, und nahm gutgläubig Gummibärchen entgegen - doch die Süßigkeit hatte unerwartete Nebenwirkungen.

Die Gummibärchen waren mit Cannabis versetzt. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Wie People berichtete, bekamen die Kabinenmitarbeiter auf einem British-Airways-Flug von London nach Los Angeles von einem Passagier eine Tüte Gummibärchen als Dankeschön für ihren Service.

Doch das freundliche Geschenk stellte sich als gefährlich heraus: Auf der Busfahrt zum Hotel teilten einige Crewmitglieder die Gummibärchen und fühlten sich plötzlich unwohl, manche bekamen sogar Angstzustände.

Bei genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass die Gummibärchen mit Cannabis versetzt waren.

Die Packung enthielt 300 mg THC, eine Menge, die selbst für geübte Konsumenten sehr stark ist.