Frau verliebt sich in Zeichnung: Als sie zur Kasse geht, möchte sie im Erdboden versinken
Kalifornien (USA) - Als eine junge Frau vor wenigen Tagen ein Bild in einem Secondhand-Laden entdeckte, war es Liebe auf den ersten Blick. Sofort ging sie damit zur Kasse, um es mit nach Hause zu nehmen. Doch dann wurde sie mit einem Mal knallrot.
Breeya Shade wurde von dem Kassierer nämlich darauf angesprochen, was es mit dem Bild wirklich auf sich hatte.
Auf den ersten Blick sieht man auf der Bleistiftzeichnung lediglich das Seitenprofil eines Mannes, der über seine rechte Schulter sieht. Doch schaut man genauer hin, versteckt sich da noch ein weiteres Detail: auf seinem Gesicht rekelt sich eine nackte Frau!
Shade hatte davon überhaupt nichts mitbekommen. Darauf angesprochen, wollte sie am liebsten im Erdboden versinken. "Das war mir so peinlich", berichtete sie seither in einem kurzen Video auf Instagram. Einen Rückzieher konnte sie daraufhin nicht mehr machen – das Kunstwerk war bereits gekauft.
Und so machte sie sich mit dem Bild auf den Heimweg, stellte es dort jedoch vor ihre Haustür, wo es nach nur wenigen Augenblicken auch schon von einem Passanten mitgenommen wurde.
Auf Instagram ging der kuriose Secondhand-Fund schnell viral
Zuschauer finden Bild aufgrund genau dieses Details besonders cool
Auf Instagram ging die kuriose Geschichte innerhalb kürzester Zeit viral. "Hätte mich der Kassierer nicht darauf aufmerksam gemacht, hätte ich es im Wohnzimmer aufgehangen", schrieb sie unter den Clip.
Eine Sichtweise, die die meisten Zuschauer des Videos so gar nicht verstehen konnten.
So schrieb einer von ihnen: "Wieso ist dir das peinlich? Dieses Detail macht das Bild so viel cooler!" Ein anderer: "Du hättest es einem Follower schenken sollen. Ich hätte mich so darüber gefreut!"
Shade ist derweil einfach nur froh, dass sie das Kunstwerk wieder losgeworden ist: "Ich möchte wirklich keine nackten Frauen in meinem Zuhause ausstellen."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/breeyashade (2)