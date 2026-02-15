Frau verliebt sich in Zeichnung: Als sie zur Kasse geht, möchte sie im Erdboden versinken

Kalifornien (USA) - Als eine junge Frau vor wenigen Tagen ein Bild in einem Secondhand-Laden entdeckte, war es Liebe auf den ersten Blick. Sofort ging sie damit zur Kasse, um es mit nach Hause zu nehmen. Doch dann wurde sie mit einem Mal knallrot.

Auf den ersten Blick bemerkte Breeya Shade gar nichts Unübliches auf dem Bild ... © Instagram/Screenshot/breeyashade

Breeya Shade wurde von dem Kassierer nämlich darauf angesprochen, was es mit dem Bild wirklich auf sich hatte.

Auf den ersten Blick sieht man auf der Bleistiftzeichnung lediglich das Seitenprofil eines Mannes, der über seine rechte Schulter sieht. Doch schaut man genauer hin, versteckt sich da noch ein weiteres Detail: auf seinem Gesicht rekelt sich eine nackte Frau!

Shade hatte davon überhaupt nichts mitbekommen. Darauf angesprochen, wollte sie am liebsten im Erdboden versinken. "Das war mir so peinlich", berichtete sie seither in einem kurzen Video auf Instagram. Einen Rückzieher konnte sie daraufhin nicht mehr machen – das Kunstwerk war bereits gekauft.

Und so machte sie sich mit dem Bild auf den Heimweg, stellte es dort jedoch vor ihre Haustür, wo es nach nur wenigen Augenblicken auch schon von einem Passanten mitgenommen wurde.