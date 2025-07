28.07.2025 08:22 Großeinsatz: Frau sitzt auf Dachkante - Der wahre Grund überrascht

Eine junge Frau auf einem Hausdach, Angehörige in Sorge, der Notruf läuft heiß: Am Sonntag hat ein Vorfall in Bitburg für einen Großeinsatz gesorgt.

Von Maximilian Hölzel

Bitburg - Eine junge Frau auf einem Hausdach, Angehörige in Sorge, der Notruf läuft heiß: Am Sonntag hat ein Vorfall in Bitburg (Rheinland-Pfalz) für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Nachbarn melden Notlage bei Polizei

Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Frau kletterte nach Handy in Dachrinne

Am Sonntag kam es im rheinland-pfälzischen Bitburg zu einem Großeinsatz, weil eine Frau auf einer Dachkante saß. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa Laut einem entsprechenden Polizeibericht meldeten Nachbarn der Inspektion Bitburg eine verzweifelnd wirkende Frau, die scheinbar in einer Notlage an der Dachkante eines Wohnhauses saß. Angehörige würden versuchen, aus einem Dachfenster heraus beruhigend auf sie einzuwirken, so die Zeugen. Die Situation wirkte ernst, weshalb die Polizei gleich mit mehreren Streifenwagen anrückte, auch die Feuerwehr war bereits mit einem Sprungtuch auf dem Weg zum Einsatzort. Vor Ort dann Entwarnung: Die Frau befand sich nicht mehr auf dem Dach, sondern bereits wieder im Haus. Zudem war der Grund für ihren Ausflug auf die Dachkante deutlich weniger dramatisch als zunächst angenommen. Sie hatte versucht, ein Foto mit dem Handy aus dem Dachfenster zu machen. Dabei rutschte ihr das Gerät aus der Hand und landete in der Dachrinne. Kurzerhand kletterte sie hinterher, kam dann aber wegen Nässe und Rutschgefahr nicht mehr zurück ins Haus. Familie rettet Frau aus misslicher Lage Ihre Familie griff im weiteren Verlauf beherzt ein und zog sie schließlich zurück durchs Fenster, bevor die Polizei eingreifen musste. Verletzt wurde bei dem kuriosen Vorfall niemand. Für die Einsatzkräfte blieb es bei einer ungewöhnlichen Geschichte und einem glücklicherweise glimpflich ausgegangenen Einsatz.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa