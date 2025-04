Frau schickt vergiftete Ostereier an die Neue ihres Ex – Siebenjähriger gestorben

Brasilien - Wer sie als Freundin hat, braucht keine Feinde: In einem bösen Racheplan schickte eine Frau vergiftete Ostereier an die Familie ihres Ex-Freundes!

Die örtliche Polizei konnte Jordélia Pereira Barbosa (35) verhaften, nachdem sie drei Menschen vergiftet hatte. © Screenshot/Instagram/policiacivilma

Aufgrund dieser grausamen Aktion ist ein siebenjähriger Junge ums Leben gekommen, zwei Personen befinden sich in kritischem Zustand.

Wie die New York Post berichtet, soll Jordélia Pereira Barbosa (35) die Schokoladen-Eier in einem Supermarkt in Brasilien gekauft und diese eigenhändig vergiftet haben.

Anschließend lieferte sie die Oster-"Überraschung" an die neue Lebensgefährtin ihres ehemaligen Partners, Mirian Lira (32).

Die 35-Jährige legte laut Daily Mail einen Zettel bei, auf dem stand: "Mit Liebe, an Mirian Lira. Frohe Ostern."

Als sie das Geschenk erhielt, teilte sie die Süßigkeiten mit ihren Kindern, dem 7-jährigen Luis Silva und der 13-jährigen Evelyn Fernanda.

Der jüngste der beiden Kinder überlebte den Vorfall leider nicht. Woran der Junge genau gestorben ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.