Haushälterin entdeckt Giga-Schlange: Sechs-Meter-Python versteckt sich in Wand von Hotel!

Pattaya (Thailand) - Schlangen sind in Thailand weit verbreitet, auch im bekannten Badeort Pattaya. Eine knapp sechs Meter lange Python, die sich in einer Wand innerhalb einer Ferienanlage verkrochen hatte, ist jedoch auch dort mehr als ungewöhnlich !

Thailändische Python-Profis ziehen eine Giga-Schlange aus einer Hotelwand (l.) und tragen sie nach oben (r.). © Fotomontage: Screenshot/TikTok/user6787136317822/ดาว ยมทูต

Wie Pattaya Mail berichtete, alarmierte die Haushälterin einer Ferienanlage in Süd-Pattaya am Donnerstag, dem 23. Januar (Ortszeit) die Feuerwehr. Eine riesige Schlange wurde dabei gesichtet, wie sie an Deckenplatten eines Badezimmers in der Nähe des Swimmingpools entlangglitt!

Erste Versuche, das Reptil einzufangen, blieben erfolglos. Später fanden Einsatzkräfte die Schlange jedoch in einem Wandhohlraum. Mittels Werkzeug schlugen diese dann knapp 30 Minuten lang ein Loch in die Wand, um an das verirrte Tier zu gelangen.

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie Einsatzkräfte das Tier aus seinem Versteck ziehen. Laut Bericht eine ungiftige aber dafür knapp sechs Meter lange Python - ungefähr 60 Kilogramm schwer und weiblich.