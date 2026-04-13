13.04.2026 06:13 Hautleiden ohne Anerkennung: Betroffene fühlen sich alleingelassen

Zahlreiche Menschen leiden unter einer schweren Hautreaktion, die nicht als Krankheitsbild anerkannt wird und daher oft zu Fehldiagnosen führt.

Von Isabel Klemt

Großbritannien - Zahlreiche Menschen leiden unter einer schweren Hautreaktion, die vom britischen Gesundheitssystem "NHS" nicht als eigenes Krankheitsbild anerkannt wird und daher oft zu Fehldiagnosen führt.

Betroffene, wie Bethany Norman, berichten von starker Hautrötung, Brennen und ausgeprägtem Juckreiz. © Facebook/Screenshot/Bethany Norman Wie BBC berichtet, haben Betroffene der umstrittenen Hautreaktion "Topical Steroid Withdrawal" (TSW) Symptome wie starke Hautrötung, Brennen oder Schmerzen, Schwellungen sowie ausgeprägten Juckreiz. Die Beschwerden treten Berichten zufolge häufig nach dem Absetzen von kortisonhaltigen Cremes auf, die zur Behandlung von Ekzemen, Schuppenflechte und Dermatitis eingesetzt werden. Viele Betroffene berichten in diesem Zusammenhang von Schwierigkeiten, ärztliche Unterstützung zu finden, da ihre Beschwerden teilweise nicht ernst genommen werden, weil das Krankheitsbild nicht anerkannt ist. Kurioses Tragödie beim Camping-Trip: 24-jähriger Deutscher stirbt im Zelt Denn TSW ist bislang wissenschaftlich noch nicht umfassend erforscht. Und das, obwohl die Symptome in schweren Fällen nach der Anwendung der eigentlich entzündungshemmenden Cremes so schwerwiegend werden können, dass eine stationäre Behandlung erforderlich wird.

Bethany litt unter unerträglichem Juckreiz