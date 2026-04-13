Hautleiden ohne Anerkennung: Betroffene fühlen sich alleingelassen
Großbritannien - Zahlreiche Menschen leiden unter einer schweren Hautreaktion, die vom britischen Gesundheitssystem "NHS" nicht als eigenes Krankheitsbild anerkannt wird und daher oft zu Fehldiagnosen führt.
Wie BBC berichtet, haben Betroffene der umstrittenen Hautreaktion "Topical Steroid Withdrawal" (TSW) Symptome wie starke Hautrötung, Brennen oder Schmerzen, Schwellungen sowie ausgeprägten Juckreiz.
Die Beschwerden treten Berichten zufolge häufig nach dem Absetzen von kortisonhaltigen Cremes auf, die zur Behandlung von Ekzemen, Schuppenflechte und Dermatitis eingesetzt werden.
Viele Betroffene berichten in diesem Zusammenhang von Schwierigkeiten, ärztliche Unterstützung zu finden, da ihre Beschwerden teilweise nicht ernst genommen werden, weil das Krankheitsbild nicht anerkannt ist.
Denn TSW ist bislang wissenschaftlich noch nicht umfassend erforscht.
Und das, obwohl die Symptome in schweren Fällen nach der Anwendung der eigentlich entzündungshemmenden Cremes so schwerwiegend werden können, dass eine stationäre Behandlung erforderlich wird.
Bethany litt unter unerträglichem Juckreiz
Auch die 36-jährige Bethany Norman erinnert sich, wie schmerzhaft die Symptome waren. Sie hatte wegen eines Ekzems eine kortisonhaltige Creme verschrieben bekommen, die die Reaktion offenbar bei ihr ausgelöst hat.
Damals habe sie offene Wunden gehabt, unter unerträglichem, "bis auf die Knochen reichenden" Juckreiz gelitten und erlebt, wie sich ihre Haut unaufhörlich schälte.
Sie sagte: "Mir wurde von unzähligen Ärzten gesagt, dass ich nur einen schweren Ekzemschub habe und Kortisoncremes das Problem beheben würden. Sie haben alles nur noch schlimmer gemacht."
Sie ergänzt: "Ich war bei 30 verschiedenen Ärzten, und keiner hat mir geglaubt, als ich sagte, dass die Cremes nicht mehr wirken. [...] Mir wurde die stärkste Creme verschrieben, die ich auf die betroffenen Stellen aufgetragen habe, aber innerhalb weniger Minuten war die Entzündung wieder da."
Dr. Dean Eggit, ein Hausarzt aus Doncaster, sagte: "Leider können die ersten Anzeichen von TSW dem ursprünglichen Ekzemausschlag sehr ähnlich sehen. Daher besteht bei der Behandlung dieser Patienten die Gefahr, dass wir ihnen weiterhin Cremes verschreiben, die die Erkrankung möglicherweise erst auslösen."
Mittlerweile geht es Bethanys Haut langsam besser, nachdem sie Kortison konsequent gemieden und schonende Hautpflege angewendet hat.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Bethany Norman