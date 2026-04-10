Mega-Coup bei Ikea: Frauen-Gang klaut haufenweise Möbel und haut im Porsche ab

Matosinhos (Portugal) - Als fünf augenscheinlich gut betuchte Frauen durch die Eingangstür eines IKEA-Marktes schritten, rechnete keiner mit dem, was gleich passieren würde. Sie erbeuteten Möbel im Wert von Tausenden Euro und flohen mit einem echten Luxus-Schlitten.

Der ganze Diebstahl schien bereits vorab geplant gewesen zu sein. Die beiden Fluchtautos standen zur perfekten Zeit vor dem Eingang des schwedischen Möbelhauses parat. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Eine solche Szene spielte sich am Mittwoch in einem schwedischen Möbelhaus im Norden von Porto ab, heißt es in mehreren Medienberichten, darunter auch einem der portugiesischen Boulevardzeitung "Correio da Manhã".

Demzufolge sollen die feinen Damen mit vollgepackten Einkaufswagen zu den Selbstbedienungskassen gekommen sein, die Artikel eingescannt und anschließend den Laden verlassen haben, ohne etwas zu bezahlen.

Als Mitarbeiter des Ladens den Betrug bemerkten, stellten sie der Gruppe nach, doch da waren die Frauen schon weg.

Wie später ausgewertete Szenen einer Überwachungskamera auf dem Parkplatz zeigten, warteten bereits zwei Autos - ein Transporter und ein Porsche - auf die fünf Diebinnen.

Zwar bemerkten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Raub, doch auch sie konnten die Gruppe nicht an der Flucht hindern.

Sie schafften es lediglich, dass die Gruppe nicht all ihre Beute in den Transporter laden konnte. Ein Einkaufswagen voller Möbel blieb zurück.