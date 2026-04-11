Raserin brettert mit Tempo 176 über Landstraße - ihr Kuchen drohte zu verbrennen!

Constanța (Rumänien) - Das war wohl ein Schuss in den Ofen: Eine 35-jährige Raserin wurde im Südosten Rumäniens mit 176 km/h bei erlaubten 80 auf einer Landstraße von der Polizei gestoppt. Sie hatte es eilig. Ihr Kuchen war noch im Backofen.

Mit einem VW raste eine 35-jährige Autofahrerin in hoher Geschwindigkeit gen heimischen Backofen. © Inspectoratul de Poliție Județean Constanța

Die Polizei des Kreises Constanța berichtete am Samstag auf Facebook vom kuriosen Grund einer Temposünderin. Die Frau habe den Beamten bei der Kontrolle gesagt, sie müsse den Kuchen aus dem Backofen nehmen, der drohte, zu verbrennen!

Vermutlich ging es um ihren Osterkuchen Cozonac, ein traditionelles Feiertagsgebäck aus einem Hefeteig. Cozonac wird etwa anlässlich des orthodoxen Osterfests am 12. April dieses Jahres serviert.

Für das laut der Polizei "kulinarische Drama" kassierte die Raserin 120 Tage Fahrverbot sowie eine Geldstrafe von umgerechnet knapp 350 Euro.