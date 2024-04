Hirtin will aggressive Schafböcke beruhigen und greift zum Deo!

Die Schafhirtin Sam Bryce (55) setzt Deospray ein, um ihre Schafe zu beruhigen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Angeblich würde das Deo dazu dienen, die Hormone in den Griff zu bekommen, berichtet "The Wall Street Journal".

"Es gibt keine Streitereien, kein Gerangel", so Bryce gegenüber der Seite.

Laut Beitrag sei Bryce damit nicht die erste Hirtin, die so ihre Böcke unter Kontrolle bringe. Die ehemalige Polizeibeamtin habe den Tipp für das Mittel in einer Facebook-Gruppe erhalten. Seither verwende sie das Produkt der Kosmetikmarke Unilever, damit sich ihre zwei Testosteron-geladenen Widder "Cash" und "Casper" nicht ständig in die Wolle kriegen.

Auch Caitlin Jenkins (31) habe "LYNX - Africa" eingesetzt, um Mutterschafe zu überzeugen, verwaiste Lämmer aufzuziehen - da diese ihren Nachwuchs am Geruch erkennen. Besprühe man beide, so würde das Mutterschaf davon ausgehen, dass es das eigene Lamm wäre. "Ich nehme immer LYNX - Africa, weil er einen sehr charakteristischen, starken Geruch hat", so Jenkins.