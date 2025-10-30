Als während der Trauung dieser Promi auftaucht, kann das Brautpaar nur schreien

Waikato (Neuseeland) - Die meisten Brautpaare haben einen großen Wunsch: An ihrem großen Tag soll möglichst alles glattlaufen. Die Trauung eines Pärchens aus Neuseeland sollte sich ganz anders entwickeln, als zuvor gewünscht - doch manchmal machen genau diese ungeplanten Zwischenfälle die Hochzeit perfekt!

Bei einer Hochzeit in Neuseeland wurde das Brautpaar ausgerechnet von Schauspieler Elijah Wood (44) überrascht. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/hobbitontours

Die Hochzeit von Sharik und Jessica Burgess-Stride war von vornherein etwas sehr Besonderes: Die "Der Herr der Ringe"-Fans aus Rotorua heirateten in Hobbiton - dort, wo einst die Trilogie verfilmt worden ist.

Was dann aber während des Jaworts in Waikato geschah, hätten sich die beiden nicht in ihren kühnsten Hochzeitsträumen ausdenken können: Plötzlich stolperte niemand anderes als Schauspieler Elijah Wood in ihre Zeremonie.

Der 44-Jährige wurde einst durch seine Rolle als "Frodo Beutlin" in "Der Herr der Ringe" berühmt.

In einem Video der Instagramseite von "Hobbitontours" sieht man den unwirklichen Moment, als Brautpaar und Gäste laut aufschreien, als sie den Hollywood-Star erkennen. "Ich schaute auf und musste zweimal hinsehen", erinnert sich Bräutigam Sharik gegenüber 1News.

