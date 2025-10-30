Seltene Hormonstörung: Teenager ist jetzt schon fast 2,20 Meter groß und wächst immer weiter

Naples (USA) - Gabriel Yates aus Florida leidet unter einer sehr seltenen Hormonstörung. Diese sorgt dafür, dass der 15-Jährige bereits jetzt über zwei Meter groß ist. Doch nicht nur seine Körperhöhe macht dem Jungen zu schaffen.

Gabriel Yates ist gerade mal 15 Jahre alt, hat aber schon eine Körpergröße von 2,18 Meter erreicht. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Tara Sargent

Bis zur achten Stufe war Gabriel zwar stets der Größte in seiner Klasse, zunächst fand er seine Eigenschaft aber immer ziemlich cool. Als er sich aber schließlich bei jeder Tür ducken musste, begann sich der Junge aus Naples Gedanken zu machen, ob mit ihm etwas nicht stimmen könnte.

Das Internet spuckte ihm schnell den Begriff "Gigantismus" aus, eine sehr seltene Hormonstörung. Gabriels Ärzte schlossen dies zunächst aus.

"Es wurde erst richtig schlimm, als er in die Pubertät kam", so Gabriels Mutter, Tara Sargent, gegenüber PEOPLE. "Er war 12, 13 Jahre alt und schon über 1,80 Meter groß und wuchs immer noch fünf bis acht Zentimeter pro Jahr."

Schließlich sahen es auch die Mediziner ein und ließen eine Reihe von Tests durchführen. Bei einem Endokrinologen wurde nicht nur festgestellt, dass Gabriel den dreifachen normalen Wachstumshormonspiegel aufwies, sondern auch einen traubengroßen Tumor im Kopf hatte, der auf seinen Sehnerv drückte und sein peripheres Sehen beeinträchtigte. Außerdem wurde bei ihm Skoliose entdeckt.

Im April sollte der 2,18 Meter große Junge mit seiner einstigen Vermutung Recht bekommen, und es fiel tatsächlich die Diagnose: hypophysärer Gigantismus. "Ich war irgendwie erleichtert, weil ich dachte, ich sei einfach nur unsportlich und hätte keine Ausrede", so der 15-Jährige.