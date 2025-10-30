Flugbegleiterin kann nicht glauben, was Passagierin ihr für eine Frage stellt

South Carolina (USA) - Als Flugbegleiterin reist man um die Welt, erlebt entsprechend verrückte Geschichten. Liz (29) macht den Job zwar erst seit 18 Monaten. Dennoch hat auch sie bereits manch kuriose Erfahrung gesammelt. Kürzlich konnte eine Passagierin die junge Frau so richtig aus der Reserve locken - mit einer Frage, die Liz kaum glauben konnte. Seit die Flugbegleiterin in diesem Monat einen Clip veröffentlicht hat, in dem sie die Geschichte erzählt, staunen viele User mit.

Liz (29) ist gerne Flugbegleiterin. Doch in manchen Fällen macht sie große Augen. © TikTok/Screenshot/elizabethdarbe

In dem Video meldet sich Liz in Freizeitkleidung aus einem Zimmer. Die Frau aus South Carolina hat den Flug also bereits seit einer Weile hinter sich, macht aber phasenweise noch immer große Augen.

"Gestern Abend fragte mich eine Dame, ob wir Decken hätten, und ich sagte: 'Nein, tut mir leid. Auf Inlandsflügen haben wir keine.' Außerdem dauerte der Flug nur 49 Minuten", erzählt Liz in dem Clip.

"Dann fragte sie: 'Okay, kann ich Ihre Jacke benutzen?'", erklärt die 29-Jährige noch immer baff. Im ersten Moment habe sie gedacht, dass die Frau vielleicht ihre eigene Jacke aus dem Gepäckfach haben wollte, so Liz.

Doch die Passagierin habe wirklich ihre Flugbegleiter-Jacke zum Zudecken haben wollen. "Ich bin einfach weggegangen", sagt Liz noch immer sichtlich erstaunt in ihrem Video.

Zumindest indirekt hat sich diese Geschichte aber inzwischen gelohnt.