Flugbegleiterin kann nicht glauben, was Passagierin ihr für eine Frage stellt
South Carolina (USA) - Als Flugbegleiterin reist man um die Welt, erlebt entsprechend verrückte Geschichten. Liz (29) macht den Job zwar erst seit 18 Monaten. Dennoch hat auch sie bereits manch kuriose Erfahrung gesammelt. Kürzlich konnte eine Passagierin die junge Frau so richtig aus der Reserve locken - mit einer Frage, die Liz kaum glauben konnte. Seit die Flugbegleiterin in diesem Monat einen Clip veröffentlicht hat, in dem sie die Geschichte erzählt, staunen viele User mit.
In dem Video meldet sich Liz in Freizeitkleidung aus einem Zimmer. Die Frau aus South Carolina hat den Flug also bereits seit einer Weile hinter sich, macht aber phasenweise noch immer große Augen.
"Gestern Abend fragte mich eine Dame, ob wir Decken hätten, und ich sagte: 'Nein, tut mir leid. Auf Inlandsflügen haben wir keine.' Außerdem dauerte der Flug nur 49 Minuten", erzählt Liz in dem Clip.
"Dann fragte sie: 'Okay, kann ich Ihre Jacke benutzen?'", erklärt die 29-Jährige noch immer baff. Im ersten Moment habe sie gedacht, dass die Frau vielleicht ihre eigene Jacke aus dem Gepäckfach haben wollte, so Liz.
Doch die Passagierin habe wirklich ihre Flugbegleiter-Jacke zum Zudecken haben wollen. "Ich bin einfach weggegangen", sagt Liz noch immer sichtlich erstaunt in ihrem Video.
Zumindest indirekt hat sich diese Geschichte aber inzwischen gelohnt.
Video der lustigen Geschichte geht auf TikTok viral
Denn seit die US-Amerikanerin den Clip auf TikTok gepostet hat, konnte er mehr als 300.000 Klicks einheimsen. Zudem hat inzwischen Newsweek bei ihr angeklopft.
"Ich war sprachlos. Ich habe nichts gesagt, sondern ihr einfach wie gewohnt ein Getränk serviert", schilderte die Flugbegleiterin ihre Erfahrung im Gespräch mit dem US-Magazin.
Trotzdem gab sie sich auch abgeklärt: "Als Flugbegleiterin bekommt man viele verrückte Fragen gestellt. Ich erzähle gern von meinen Erlebnissen, weil ich meinen Beruf liebe. Auch wenn er mal albern oder stressig ist."
Auf ihrem TikTok-Account berichtet Liz daher inzwischen öfter von ihren ulkigsten Erfahrungen.
Dieser Job hat eben einiges an Überraschungen zu bieten.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/elizabethdarbe