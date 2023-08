Hochzeitsschild erhitzt die Gemüter: Super lustig oder total daneben?

Großbritannien - Ist es super lustig oder total daneben? Eines ist in jedem Fall sicher: Das Hochzeitsschild von Rebecca und Jack aus Großbritannien sorgt für mächtig Wirbel. Allein auf TikTok hat es seit dem Wochenende mehrere Millionen Klicks gesammelt, dazu kommen weitere Millionen auf X. Was war wohl nötig, um so viel Aufmerksamkeit zu bekommen?