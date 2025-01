Hooters-Kellnerin wird betrunken am Steuer erwischt, dann flirtet sie mit dem Polizisten

Sarasota (USA) - Wegen Trunkenheit am Steuer wurde eine Hooters-Kellnerin angehalten. Mit einem Flirt versuchte sie, sich aus der Sache herauszuwinden.

"Dave, wir werden rummachen", sagte Sophia Gabrielle zu dem Beamten. © Sarasota Police Department

Bodycam-Aufnahmen von Sophia Gabrielle, einer Angestellten der Gastronomie-Kette Hooters aus Sarasota im US-Bundesstaat Florida, haben das Internet im Sturm erobert.

Wie TMZ berichtete, wurde die Kellnerin während der Fahrt nach einer durchzechten Nacht angehalten. Mit einem chaotischen Flirt versuchte sie anschließend, einer Verhaftung zu entgehen.

Auf den Aufnahmen der Bodycam des Polizisten ist zu hören, wie die Kellnerin zu dem Beamten sagt: "Dave, wir werden rummachen!". Während sie ihn wiederholt "Daddy" nennt, sagt sie, dass sie alles für ihn tun würde. Der Beamte quittiert dies mit einem Lachen.

Im weiteren Verlauf des Videos versucht die Kellnerin, die Handynummer des Polizisten in Erfahrung zu bringen, während sie weiter intensiv mit ihm flirtet.

In einem letzten Versuch lehnt sie sich während ihrer Verhaftung zu dem Beamten und fragt: "Was? Hast du Angst, dass ich dir an den Schwanz fasse?" Der Cop lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken.