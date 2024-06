Horror-Zahnarztbesuch: Instrument verschwindet im Körper des Patienten!

Jurong (Singapur) - Dieser Arztbesuch endete in einem Horror-Erlebnis: In Singapur musste ein Mann (51) nach seinem Zahnarzttermin ins Krankenhaus.

Bei einem Eingriff in einer Zahnarztpraxis in Singapur fiel das Stück eines Instruments in die Speiseröhre des Patienten. (Symbolbild) © 123RF/microgen

Achtung: Wer sich sowieso schon vor dem Zahnarzt fürchtet, sollte hier wohl lieber nicht weiterlesen ...

Denn das, was ein Mann in einer Arztpraxis in Jurong erlebt hat, kann auch hartgesottenen Menschen eine Heidenangst einjagen!

Der Mann, der nur unter seinem abgekürzten Nachnamen "W." bekannt ist, war zusammen mit seiner Frau am 28. Mai bei einem Zahnarzt in der "Jurong Polyclinic" gewesen. Dort erwartete den Asiaten eigentlich nur ein einfacher Eingriff, bei dem einer seiner Zähne eine Füllung erhalten sollte.

Während der Behandlung folgte dann allerdings plötzlich der Schock.

Ein Teil des Instruments, das der Zahnarzt am Zahn des 51-Jährigen verwendete, fiel ab und gelangte laut AsiaOne in die Kehle des Patienten.