Hotelzimmer des Grauens: Hier schlafen Gäste im Treppenhaus

Peking - Ein Hotel in Asien kam auf eine dreiste Idee, um noch mehr Räumlichkeiten für ihre Gäste anzubieten. Die örtliche Feuerwehr hielt davon aber nur wenig und machte die "Zimmer" direkt dicht.

Ein Zimmer ohne Fenster gefällig? Gäste eines Hotels in Peking wurden jetzt im Treppenhaus einquartiert. © Bildmontage/Screenshot/Weibo/北京晚报

Das "Greentree Inn Express" in Peking hatte offenbar Not am Mann und entschied sich deshalb, ungenutzte Ecken im Hotel zu Zimmern umzufunktionieren. Doch die buchbaren Räumlichkeiten hatten mehr als nur einen Haken:

Die Gästezimmer befanden sich nämlich nirgendwo anders als in einem Treppenhaus!

Wer eine Übernachtung im "Greentree Inn Express" gebucht hatte, erreichte sein Gemach über ein paar Treppenstufen - und stand dann auch schon direkt vor seinem Bett und einem Mini-Tisch, auf dem Wasserflaschen und ein Wasserkocher deponiert wurden. Darunter fand ein Mülleimer Platz.

Das "Zimmer" verfügte zwar über eine Heizung und Klimaanlage, ein Fenster suchten Gäste aber vergeblich. Stattdessen konnte man von seinem Bett, was in eine enge Nische gezwängt war, durch die Gitterstäbe des Treppenhauses in die untere Etage blicken.

Wie Beijing News am Montag berichtete, hatte das chinesische Hotel vor einer Weile das Treppenhaus umgebaut und nutzte den Platz seit Mitte Juli für seine Gäste. Die buchbaren Räumlichkeiten befinden sich demnach im zweiten, dritten und vierten Stockwerk und sind rund sechs Quadratmeter groß.