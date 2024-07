Fahrerin geht panisch in die Eisen, als ihr einfällt, was sie auf dem Autodach vergessen hat

Bella Lindsay aus Eastbourne hat bei ihrer Essensbestellung einen Fehler gemacht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/.bellalindsay

"Ich wusste nicht, welche Tragödie mich erwartete", scherzte die 19-Jährige diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Nach etwa fünf Minuten (...) sehe ich aus dem Augenwinkel etwas fliegen. Und siehe da, es waren nur meine Chicken Tenders."

Kaum war das Auto zum Stehen gekommen, rannte Lindsay in Panik zur Tüte - filmte sich jedoch dabei. In dem Clip (siehe unten) hört man sie einen Jubelschrei ausstoßen, als sie ihr Essen wieder in den Händen hält.

"Ich habe Hühner noch nie so weit fliegen sehen", erklärte die junge Engländerin und gab zu, dass sie ein "Blutbad" erwartet hatte. Aber der Himmel habe es an diesem Tag gut mit ihr gemeint, so Lindsay.



Immerhin wusste sie die Geschichte direkt für sich zu nutzen. Denn sie hatte ja nun ein kurioses Video.