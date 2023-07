Hunderttausende Betroffene: Bahn verspätet sich und löst Schlagzeilen aus

Tokio/Japan - In Japan fahren Züge mit großer Wahrscheinlichkeit pünktlich ein und auch wieder ab. Wenn nicht, dann kommt das einer Sensation gleich. So geschehen an diesem Montag in Tokio.

Die Yamanote-Linie in Tokio ist eine der meistbefahrenen Bahnstrecken der japanischen Metropole. (Symbolbild) © 123RF/kawamuralucy

Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, hat sich längst daran gewöhnt, nicht immer pünktlich am Zielort anzukommen. Denn Verspätungen sind keine Seltenheit. Bahnfahrer in Japan kennen diese Probleme nicht. Dort fahren Züge mit einer Quote von 99 Prozent pünktlich vom Bahnsteig ab.

An diesem Montag war das in der Hauptstadt Tokio nicht der Fall. Denn völlig überraschend kam es in den frühen Morgenstunden auf der Yamanote-Linie zu erheblichen Verspätungen. Laut Deutscher Presseagentur habe eine Signalstörung dazu geführt, dass eine der verkehrsreichsten und wichtigsten Bahnlinien der Metropolregion lahmgelegt wurde.

Etwa 110.000 Menschen seien von der Betriebsstörung betroffen gewesen.