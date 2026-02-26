In 15 Minuten blitzeblank: Firma wirbt mit Waschmaschine - für den Menschen!

Eine Firma aus Japan hat eine Waschmaschine erfunden, die den ganzen Menschen säubert.

Von Lars Nicolaysen Tokio - Hightech-Toiletten, die auf Knopfdruck den Allerwertesten spülen und trocken föhnen, gehören in Japan zum Alltag. Seit Neuestem gibt es nun auch eine Waschmaschine, die gleich den ganzen Menschen säubert – in 15 Minuten, von Kopf bis Fuß, inklusive Trockenvorgang, wie die Firma Yamada Holdings zum Verkaufsstart der "Mirai Human Washing Machine" mitteilte.

Im Hightechland Japan gibt es jetzt eine Waschmaschine für Menschen zu kaufen – für den Preis eines Sportwagens. © Bildmontage/Eugene Hoshiko/AP/dpa Sobald man sich in die 2,3 Meter lange Kapsel gelegt hat und die Luke schließt, strömt warmes Wasser ein. Die Reinigung erfolgt mit ultrafeinen Mikrobläschen. Während die "menschliche Waschmaschine" zusätzlich entspannende Bilder und Musik bietet, erfassen Sensoren Daten zum Gesundheitszustand der Nutzerin oder des Nutzers.