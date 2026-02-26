Schwarzfahrer sorgt für Aufruhr: "Warum müssen wir versklavt werden?"

Er erklärte weiter: "Menschen werden frei geboren, seht euch doch die Tiere an. Sie müssen nicht fürs Leben bezahlen, warum sollte ich also bezahlen müssen?"

"Ich habe kein Zugticket bezahlt, und der Typ meinte: 'Sie müssen aussteigen', und ich sagte: 'Nein'. Und jetzt fahren wir weiter. [...] Ich sagte: 'Wo steht geschrieben, dass ich fürs Leben und fürs Reisen bezahlen muss? Weil wir doch frei geboren sind, oder?'"

In dem TikTok-Video prahlte er damit, kein Zugticket bezahlt zu haben, und hielt einen bizarren Monolog über seine Vorstellung von Freiheit.

Archie Jack Columbus Pin-Cardella (26) filmte sich in einem Zug, nachdem er sich offenbar geweigert hatte, den Aufforderungen des Schaffners nachzukommen, den Waggon zu verlassen.

Archie Jack Columbus Pin-Cardella beschreibt sich selbst als privilegierten weißen Jungen. © Bildmontage: _Acflow_

Im Gespräch mit Daily Mail betonte der junge Mann, er sei ein "privilegierter weißer Junge, der noch bei seinen Eltern wohnt" und stamme aus einer "wohlhabenden Familie", die "keine Geldsorgen hat". Seine Kleidung zahle er ebenfalls nicht selbst, sondern sie werde ihm "von Gott geschenkt".

"Für mich geht es bei der ganzen Sache mit der Bahn nicht darum, ein Arschloch zu sein oder gegen die Welt zu hetzen. Ich glaube, wir sind frei geboren, alle Menschen und alle Tiere", so Pin-Cardella.

Er stellte zudem die geltenden Regeln grundsätzlich infrage: "Was passiert, wenn die Menschheit morgen sagt: 'Scheiß drauf, ich mache das nicht mehr mit'? Steckt ihr uns alle ins Gefängnis? [...] Ihr könnt mich verhaften, ihr könnt tun, was ihr wollt. Ich weiß, der Herr wird mich immer beschützen."

Auf die Frage, ob es fair sei, dass er kein Geld zahle, während weniger wohlhabende Pendler Fahrkarten kaufen, antwortete er: "Nein, denn ich finde, niemand sollte das müssen. Sie müssen es nicht - sie haben sich dafür entschieden. [...] Begreift doch mal, dass alle Tiere kostenlos leben, warum müssen wir Menschen also zahlen? Warum müssen wir versklavt werden? Wir müssen es nicht. Wir haben es so entschieden. Also können wir es auch anders entscheiden. Scheiß auf die Regeln!"

Die Aussagen von Pin-Cardella stießen in den sozialen Medien auf massive Kritik. Ein Nutzer bezeichnete ihn als "einen weiteren spießigen Mittelklasse-Trottel, der nie etwas Positives zur Gesellschaft beitragen wird".

Die Polizei ermittelt mittlerweile gegen den 26-Jährigen wegen Schwarzfahrens.