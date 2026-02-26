Weil er nicht mehr um 5 Uhr anfangen darf: Postbote bekommt Entschädigung

Eccles (England) - Der frühe Vogel fängt den Wurm. Dem frühen Postboten werden jedoch Steine in den Weg gelegt. Darren Williams hat vom Gericht nun eine Entschädigung bekommen, weil ihm der frühe Arbeitsbeginn um 5 Uhr morgens untersagt wurde.

Im Großraum Manchester verteilte ein Paketbote Sendungen und begann seinen Dienst immer sehr früh. (Symbolfoto) © 123RF/asphoto777

Der britische Postmann hatte aus gutem Grund jeden Morgen so zeitig begonnen, schreibt die Daily Mail.

So konnte Williams Menschenmengen besser umgehen und damit seine Angstzustände lindern.

Außerdem hatte er dadurch um 12.30 Uhr Feierabend, sodass er sich ab mittags um seine Frau kümmern konnte, die gesundheitliche Probleme hat.

Nachdem Darren Williams von November 2022 bis Februar 2023 krankgeschrieben war, teilte ihm sein Arbeitgeber, die Royal Mail, sowohl einen neuen Arbeitsweg als auch einen späteren Arbeitsbeginn zu.

Der Postbote sollte nun ab 6.45 Uhr beginnen, dienstags sogar erst ab 7.30 Uhr.

Dies hätte seine Routine durcheinandergebracht. Zudem soll er während seiner Abwesenheit vom Arbeitgeber mit zahlreichen E-Mails bombardiert worden sein, die seine neue Dienstzeit betrafen.