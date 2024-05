"Hoden"! Christliche Influencerin freut sich über ihr Baby - Doch das Internet lacht über beide!

Ohio (USA) - Für viele angehende Eltern gehört es zu den größten Herausforderungen, sich einen geeigneten Namen für ihr Baby zu überlegen. So war es wohl auch im Falle der christlichen Influencerin Kelly Havens Stickle. Doch die US-Amerikanerin hätte sich eventuell etwas mehr Zeit lassen sollen, denn nun lacht das halbe Internet über den Namen ihrer kleinen Tochter ...

Kelly Havens Stickle begrüßte kürzlich ihre Tochter auf der Welt. © Montage: Instagram/kellyhavensohio

Mit ihren mehr als 56.000 Followern teilt die "Christfluencerin" ihren meist sehr religiös-angehauchten Content auf Instagram. Auch an ihrer Schwangerschaft und der Geburt ihres dritten Kindes ließ sie ihre Fans teilhaben.

Anfang des Monats war es dann endlich so weit und die erste Tochter von Kelly und ihrem Mann erblickte das Licht der Welt. "Unsere kleine Firecracker-Tochter stürzte 3 Wochen zu früh wild in die Außenwelt", verriet sie vor einigen Tagen in den sozialen Medien.

Neben allerlei religiösen Bekundungen, die sie in ihrem Geburtspost runtergeschrieben hatte, verriet sie ihren Followern auch noch den Namen ihres Babys. Und eben der sorgt seitdem für reichlich ulkige und teils etwas gehässige Kommentare.

Denn Kelly ließ ihre Tochter als "Theresa Havens Stickle" taufen. War Mama bei der Namenswahl etwa selbst zu unschuldig, um zu merken, was ihr für ein Faupax unterlaufen war?