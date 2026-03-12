Influencerin sorgt mit riesiger Mega-Echse für ordentlich Aufsehen

Las Vegas (Nevada/USA) - Was für eine verrückte Idee! Vor wenigen Tagen überraschte die US -amerikanische Influencerin Serena Neel (28) ihre Fans mit einem ganz besonders außergewöhnlichen Projekt: Sie kreierte eine zwölf Meter lange Poolnudel-Echse.

Die Influencerin Serena Neel (28) aus Las Vegas hatte vor wenigen Tagen eine ganz besondere Mission. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/serenaneel

Kürzlich bastelte die Internet-Bekanntheit eine riesige Eidechse aus insgesamt 8500 Perlen. Doch vielen ihrer über acht Millionen Follower reichte das 1,80 Meter lange Schmuckstück noch nicht aus. Just kommentierten zahlreiche TikTok-User unter dem viralen Video und griffen die Idee auf, eine viel gigantischere Version aus Poolnudeln zu erschaffen.

Das ließ sich die 28-Jährige nicht zweimal sagen. "Nachdem so viel Menschen danach gefragt hatten, beschloss ich einige Tage später eine Zwölf-Meter-Variante zu basteln - das dauerte", erklärte Serena gegenüber PEOPLE.

Die Influencerin entschied sich, das grün-blaue Design zu behalten - bloß an der Größe habe sie noch arbeiten müssen. Kurz darauf setzte sie ihre Planung in die Tat um und kaufte 120 Poolnudeln für je einen Dollar (ca. 87 Cent). Zusätzlich mietete sich die 28-Jährige einen Lieferwagen, um ihre Riesen-Echse transportieren zu können.

"Mir war schon nach der Hälfte des Projekts klar, dass ich einen Umzugswagen brauchte, als der Tierkörper fast mein ganzes Wohnzimmer ausfüllte", sagte Serena im Interview.