Mutter lässt Tochter mit großen Brüdern allein: Wenig später traut sie ihren Augen nicht

USA - Man nehme einen Teenager-Sohn, der nur kurz auf seine kleine Schwester (7) aufpassen soll, eine Mutter, die etwa 30 Minuten im Bad verschwindet und ein Handy in den Fingern des Mädchens. Mama Ceaira Fritcher musste auf die harte Tour lernen, dass diese Kombination toxisch war. Denn nach ihrer kurzen Auszeit unter der Dusche war die Frau aus den USA um viele Lebensmittel reicher und um rund 450 US-Dollar (rund 389 Euro) ärmer!

Was hat die kleine Evie (7) in nur 30 Minuten mit ihrem großen Bruder angestellt? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/evieandceairaa

In einem viralen TikTok-Hit aus dem vergangenen Monat ist das Fiasko zu sehen. Töchterchen Evie steht stolz vor der Haustür, präsentiert ihrer Mutter die spontane Amazon-Fresh-Bestellung.

Diese fällt zum einen sehr üppig aus - es stehen zig prall gefüllte Tüten vor dem Haus. Zum anderen hat sich die Siebenjährige sehr stark an ihrem eigenen Geschmack und ihren Bedürfnissen orientiert.

So finden sich in der Lieferung, die sie mit dem Handy ihrer Mama geordert hat, jede Menge Artikel, die sehr viel Zucker enthalten. Man staunt beinahe als zwischen Sprite, Knuspermüsli und Keksen plötzlich ein paar Bananen auftauchen.

Während Fritcher ihren Augen nicht mehr traut, zeigt sich ihre Tochter tiefenentspannt. Von einem schlechten Gewissen ist sie meilenweit entfernt.

Für ihre XXL-Bestellung liefert sie unterdessen einen ihrer Meinung nach mehr als passablen Grund.