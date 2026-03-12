Zukünftige Braut vergiftet beinahe ihre Hochzeitsgäste

Sydney (Australien) - Oh Gott, das wäre fast schiefgegangen: Die zukünftige Braut Madison McGlinn und ihre beste Freundin Chloe Doven aus Sydney ( Australien ) machten gerade eine nächtliche Ausfahrt, als sie an einem Baum voller riesiger Blumen stehen blieben - ein Fehler, wie sich später herausstellte.

Ganz ohne bösen Hintergedanken pflückte Madison McGlinns beste Freundin Chloe Doven die giftige Blume. © Fotomontage/Screenshot/Tiktok/madisonmcglinn

Während eines Trips stießen die Freundinnen auf das wunderschöne Gewächs. Im Zuge der baldigen Hochzeit nahmen sich die Frauen vor, einige der herunterhängenden Blumen zu pflücken und für die Feier mitzunehmen. Just kletterte Chloe auf ein Auto und nahm vorsichtig einige der sogenannten Engelstrompeten mit. Madison filmte die Aktion und teilte es auf TikTok.

Das Video ging nach bereits wenigen Stunden extrem viral - jedoch nicht im positiven Sinne. Zahlreiche Nutzer warnten die zukünftige Braut vor den ansehnlichen Blumen - denn ihr Schein trügt.

"Die Pflanze ist sehr giftig. Allein der Geruch kann Menschen krank machen", erklärte ein User unter Madisons Video. Die Kommentarspalte explodierte förmlich - über 2000 Nutzer meldeten sich zu Wort.

Rund drei Tage nach der Pflück-Aktion veröffentlichte sie erneut einen Beitrag auf TikTok. "Der Moment, wenn du merkst, dass deine Lieblingsblume euch fast umgebracht hätte", schrieb sie unter ihrem Beitrag.

Viele User machten sich Sorgen um die Freundinnen, welche die Blumen zuvor mit ihren bloßen Händen berührt hatten. Madison gab Entwarnung und erklärte auf TikTok, dass sie froh sei, ihre Hochzeitsgäste nicht vergiftet zu haben.