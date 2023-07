Influencerin wird dank zahlreicher Veränderungen an ihrem Körper zur "Vampirfrau"

Maria José Cristerna ist ein wandelndes Kunstwerk. Ihre Follower lieben sie für ihren ungewöhnlichen Look. © Instagram/marycristerna_la_mujer_vampiro

Die gebürtige Mexikanerin hat ihr Erscheinungsbild in den vergangenen Jahren stark verändern lassen.

Mit insgesamt 49 Körpermodifikationen, darunter Reißzähne, eine gespaltene Zunge, Hörner aus Titan sowie Pigmentierungen der Augen, dürfte sie den Weltrekord halten.

Die Influencerin, die selbst als Tätowiererin arbeitet, ist aufgrund ihres extremen Aussehens auch als "Vampirfrau" bekannt geworden.

"Der Rat, den ich geben würde, ist, dass man es sich gut überlegen sollte, da es unumkehrbar ist", sagte Maria gegenüber Daily Star. Fans, die in ihre Fußstapfen treten wollen, sollten sich diesen Schritt gründlich überlegen.

Sie erklärte: "Ich liebe mein Aussehen, aber es gibt junge Leute, die sehr offen für Tattoos und Piercings und alles andere sind. Es ist in Mode gekommen und es kann sein, dass wir an einen Punkt kommen, an dem wir es nicht mehr wollen und es uns nicht mehr gefällt."