Inzest-Kult! Kinder ohne Ohren geboren - Ihr gelang der Absprung

USA - Menschen, die in einer Sekte aufwachsen, begreifen oft gar nicht, wie merkwürdig die Dinge sind, die um sie herum geschehen. Doch Amanda Rae gelang trotzdem der Absprung. Nun erzählt sie von ihrer Vergangenheit in der "Kingston Group", einem streng religiösem Kult, in dem auch vor Inzucht nicht zurückgeschreckt wird.