Café-Besitzer schlägt Wand ein, weil er Geräusche hört: Was dann passiert, verzückt so viele

Südkorea - Wo kam dieses Geräusch nur her? Sunny Song aus Südkorea wunderte sich zusammen mit seiner Familie über das hilflos klingende Miauen in seinem Café "Sunnyhouse". Schließlich lokalisierte der Mann es an einer bestimmten Stelle hinter einer Holzwand. Bald darauf versuchte er, sie aufzubrechen.

Sunny Song brach die Wand auf - und freute sich hinterher. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/sunnyhousekr

In einem viralen TikTok-Video von Ende Mai ist die Rettungsaktion des Südkoreaners zu sehen. Es dauert eine ganze Weile, bis das Loch groß genug ist. Dann kriecht schließlich eine Babykatze heraus. Voller Stolz hebt Song sie hoch, freut sich, das Tier befreit zu haben.

"Wall-E ist so niedlich, dass ich ihn mit nach Hause genommen habe", sagte der Katzenfreund jetzt in einem Gespräch mit The Dodo.

"Ich habe bereits drei weitere Katzen, die ich ebenfalls aus einem Café gerettet habe. Sie alle lieben ihn. Er ist sehr unkompliziert, liebt es, gestreichelt zu werden, und ist sehr verspielt", fügte er gegenüber dem Tiermagazin hinzu.

Aber warum hatte das Jungtier überhaupt hinter der Wand gesessen?