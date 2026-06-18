Familie bestellt Urne für verstorbene Oma: Beim Blick ins Paket ist sie angeekelt

Arizona (USA) - Nach dem tragischen Verlust ihrer geliebten Großmutter entschloss sich die Familie, die Asche der Verstorbenen aufzubewahren. Die dafür benötigte Urne bestellten sie kurzerhand bei Amazon. Der Artikel selbst wurde schnell geliefert - ebenso schnell stellte sich für die Verwandten der Schock ein, als sie einen Blick ins Innere warfen.

Eine Familie aus Arizona, die ihre Großmutter verloren hatte, bestellte bei einem Drittanbieter auf Amazon eine Urne für die Verstorbene. Dann folgte der Schock. (Symbolfoto) © 123rf/ adrianhancu

Enkelin Ashleigh Wegner musste erst vor Kurzem Abschied von ihrer Großmutter Dorothy Kuspis nehmen, die im Mai im Alter von 98 Jahren verstarb. "Sie hatte ein erfülltes Leben", erklärt Ashleigh gegenüber "Arizona's Family". "Es kam also nicht überraschend, aber - wie bei jedem Verlust - war es doch ein Schock, als es dann tatsächlich passierte."

Der Abschied von ihrer Oma sollte für die US-Amerikanerin am Ende aber besser zu verkraften sein als das, was anschließend passierte:

Gemeinsam mit ihrer Tante und ihrem Onkel entschloss sich Ashleigh, einen Teil der Asche als Erinnerung in einer kleinen Urne aufzubewahren. Die Familie bestellte deshalb ein Herz aus Messing, was sie bei einem Drittanbieter auf Amazon entdeckt hatten. Im Behälter sollte Oma Dorothy dann ihre letzte Ruhe finden.

"Die Lieferung kam innerhalb weniger Tage an", erinnert sich die Frau aus Arizona. "Als ich das Paket öffnete, war die Urne etwas staubig." Was bei Artikeln aus dem Internet nun manchmal so der Fall sein kann und normalerweise kein Grund zur Beanstandung ist, hatte im Fall der Urne einen mehr als faden Beigeschmack.

Schnell war für Ashleigh klar, dass es sich bei dem angeblichen Staub in Wahrheit um die Asche einer fremden Person handelte.