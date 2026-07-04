"Ist doch peinlich, was Sie machen": Verfolgungsjagd mit Motorroller lässt Polizei alt aussehen

Nordkirchen - In den sozialen Medien geht derzeit ein Video viral, das eine Verfolgungsjagd im Schlosspark Nordkirchen in NRW festhält. Das Kuriose: Zwei Rollerfahrer flüchten eher im Schneckentempo als davonzurasen vor der Polizei und dennoch lassen sie die Beamten ganz schön alt aussehen.

Die kuriose Verfolgungsfahrt im Schlosspark Nordkirchen geht im Netz zurzeit viral. © Bildmontage:Screenshot/Instagram/andrucha_mie

Was im Netz derzeit für reichlich Lachtränen sorgt, hat jedoch einen ernsten Hintergrund: Wie der Westfälische Anzeiger unter Berufung auf die Kreisbehörde Coesfeld berichtet, wurden die Beamten am Mittwoch gegen 20 Uhr im Schlosspark Nordkirchen auf einen Motorroller aufmerksam.

Ihnen war aufgefallen, dass die Kennzeichen abgelaufen waren, sie sollen die falsche Farbe und das falsche Jahr gehabt haben. Für die Polizisten definitiv ein Grund, die Fahrer zu konfrontieren.

Doch statt den Beamten Rede und Antwort zu stehen, flüchteten sie auf ihrem Roller durch den Schlosspark. Dabei entstand das Video, das derzeit im Internet viral geht.

Ein Besucher des Schlossparks hatte die Szene live mitbekommen und gefilmt. Darauf ist zu sehen, wie die beiden Rollerfahrer im Schneckentempo durch den Park tuckern, die Polizei hinterher.