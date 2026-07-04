"Ist doch peinlich, was Sie machen": Verfolgungsjagd mit Motorroller lässt Polizei alt aussehen
Nordkirchen - In den sozialen Medien geht derzeit ein Video viral, das eine Verfolgungsjagd im Schlosspark Nordkirchen in NRW festhält. Das Kuriose: Zwei Rollerfahrer flüchten eher im Schneckentempo als davonzurasen vor der Polizei und dennoch lassen sie die Beamten ganz schön alt aussehen.
Was im Netz derzeit für reichlich Lachtränen sorgt, hat jedoch einen ernsten Hintergrund: Wie der Westfälische Anzeiger unter Berufung auf die Kreisbehörde Coesfeld berichtet, wurden die Beamten am Mittwoch gegen 20 Uhr im Schlosspark Nordkirchen auf einen Motorroller aufmerksam.
Ihnen war aufgefallen, dass die Kennzeichen abgelaufen waren, sie sollen die falsche Farbe und das falsche Jahr gehabt haben. Für die Polizisten definitiv ein Grund, die Fahrer zu konfrontieren.
Doch statt den Beamten Rede und Antwort zu stehen, flüchteten sie auf ihrem Roller durch den Schlosspark. Dabei entstand das Video, das derzeit im Internet viral geht.
Ein Besucher des Schlossparks hatte die Szene live mitbekommen und gefilmt. Darauf ist zu sehen, wie die beiden Rollerfahrer im Schneckentempo durch den Park tuckern, die Polizei hinterher.
Verfolgungsjagd im Schlosspark Nordkirchen: "Ist doch peinlich, was Sie machen"
Was das Video so amüsant macht, ist die Durchsage der Polizisten: "Bleiben Sie doch einfach stehen. Ist doch peinlich, was Sie machen", ist darauf deutlich zu hören. Mehr als 52.000 Menschen haben das Video inzwischen mit einem Herz markiert und ihre Belustigung in der Kommentarspalte zum Ausdruck gebracht.
Die Polizei verteidigt gegenüber dem Westfälischen Anzeiger, bei der Verfolgungsjagd nicht weiter eingegriffen zu haben. Ein riskantes Rammen des Fahrzeugs oder das Inkaufnehmen von Verletzungen sei nicht verhältnismäßig gewesen. Den beiden Rollerfahrern gelang es schlussendlich tatsächlich, in den Wirren des Parks zu flüchten.
Den Motorroller fanden die Beamten später verlassen und kassierten diesen ein. Nach den Fahrern wird noch gefahndet, erste Anhaltspunkte soll es schon geben. Den Besitzer erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
Titelfoto: Bildmontage:Screenshot/Instagram/andrucha_mie