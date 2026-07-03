Mädchen haut Bruder mit Stofftier: Was sie nach Ermahnung tut, lässt so viele lachen
Atlanta (Georgia, USA) - Diese zwei sind selbst im Streit ein wahres Dream-Team! Ellie (1) und ihr Zwillingsbruder Charlie aus Atlanta in Georgia halten nämlich selbst in diesen Momenten zusammen. Wer da stört, ist natürlich die Mama. Mallory Wines hat im vergangenen Monat einen dieser typischen Streitmomente auf Video aufgenommen und damit einen viralen Hit der Extraklasse gelandet.
Seit dem 18. Juni hat der Clip mehr als 23 Millionen Klicks auf Instagram eingeheimst. Der Grund: Nachdem Ellie ihren Bruder mit einem Plüschtier gehauen hat, muss sie zur Strafe in die "Pausenecke". Doch das passt ihrem Bruder überhaupt nicht.
Gehauen zu werden, scheint ihm nichts auszumachen. Aber dass seine geliebte Schwester nun Ärger bekommt, setzt ihm zu. Empört heult der Kleine, während Ellie einen Flunsch zieht. Kurz darauf muss auch sie enttäuscht weinen.
"Drama, Baby, Drama" - dem Instagram-Publikum gefällt die kuriose "Show" der Zwillinge bestens. Satte 1,6 Millionen Likes haben die User bislang vergeben. Grund genug für Newsweek, jetzt einmal bei der Mama der beiden nachzuhaken.
Gegenüber dem US-Magazin erzählte Wines, dass das, was sie an diesem Tag erlebt hatte, gewissermaßen "Zwillings-Logik" gewesen sei.
Virales Insta-Video zeigt herrlich kuriosen Moment
"Wir sagten Ellie, sie müsse in die Pausenecke, wenn sie nicht aufhöre, ihren Bruder mit einem Stoff-Elefanten zu hauen. Sie sah mich an, grinste, ging hin, schlug noch einmal mit dem Stofftier nach ihm und setzte sich dann sofort auf ihren Platz", erzählte die Mutter.
Dann sei es passiert: "Ich fragte: 'Ellie! Warum hast du das gemacht?' Sie saß mit völlig unbewegter Miene da, während Charlie anfing zu weinen", so Wines - weil sie mit Ellie geschimpft habe.
Die fast zweijährigen Zwillinge folgten also ihrer eigenen Logik: Zusammenhalten auch im Streit. Ein Happy End gab es unterdessen trotzdem - nur kurz nach der Aufnahme.
"Ellie stand auf. Wir sagten ihr, sie solle das nicht wieder tun, ihren Bruder umarmen und sich bei ihm entschuldigen. Sie umarmten sich und spielten einfach weiter", amüsierte sich Wines - und ergänzte: "Das ist bei uns ganz normal!"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/malloryoutnumbered