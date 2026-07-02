Einwohner wehrten sich 100 Jahre, jetzt ist der Kampf verloren: Diese Stadt bekommt zum ersten Mal Hausnummern!
Carmel-by-the-Sea (USA) - Ziemlich genau 100 Jahre konnten sich die etwas mehr als 3000 Einwohner von Carmel-by-the-Sea im US-Bundesstaat Kalifornien wehren, jetzt hat die Kraft nachgelassen. Der Stadtrat beschloss nach ewigem Hickhack, dass der malerische Küstenort zum ersten Mal in seiner Geschichte Hausnummern bekommt.
Selbst einige der überzeugtesten Traditionalisten räumten am Rande der entscheidenden Sitzung ein, dass die Zeit für die Neuerung gekommen sei.
"Als ich zum ersten Mal von den Hausnummern hörte, gefiel mir das überhaupt nicht. Ich mag keine Veränderungen", sagte etwa Alyson De Guigne. Inzwischen ist die lokale Künstlerin fein mit dem neuen Adresssystem. Es beschert ihr Aufträge, Hausbesitzer ordern bei ihr individuell gestaltete Hausnummernschilder.
Der Beschluss macht das althergebrachte System, bei dem Häuser anhand nahegelegener Kreuzungen beschrieben werden, obsolet.
Rettungskräften, Post und Behörden soll die Umstellung laut sfgate.com künftig die Arbeit erleichtern, Einwohner sollen sich besser in ihrer Heimat orientieren können.
Boomer-Bevölkerung zeigte sich lange nicht offen für die Neuerung
Der Entscheidung gingen Jahre voller Gutachten und öffentlichen Diskussionen voraus. Im Mittelpunkt stand dabei immer die Frage, ob die Tradition ohne Hausnummer aufgegeben werden sollte?
Am Ende siegten laut Bericht bei den Einwohnern immer die Macht der Gewohnheit und vor allem Bequemlichkeit. Alles sollte so bleiben wie es ist. Das könnte mit dem Durchschnittsalter der Bevölkerung zu tun haben: Mit im Schnitt 68,5 Jahren sind die Menschen in Carmel-by-the-Sea beinahe doppelt so alt wie der Rest Kaliforniens.
Donna Jett freute sich derweil und dankte dem Stadtrat für seine Beharrlichkeit. Sie selbst habe die Änderung schon seit 25 Jahren befürwortet. "Ich denke, dafür brauchte es Mut", sagte sie. Viele andere hätten den Sinn von Hausnummern ihrer Meinung nach zu spät erkannt.
Im sozialen Netzwerk Reddit war die Meinung zum Thema mit Blick auf das Durchschnittsalter der Einwohner eindeutig: typisch Boomer, so der dortige Tenor.
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