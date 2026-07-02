02.07.2026 19:01 Einwohner wehrten sich 100 Jahre, jetzt ist der Kampf verloren: Diese Stadt bekommt zum ersten Mal Hausnummern!

Carmel-by-the-Sea in den USA bekommt nach 100 Jahren zum ersten Mal Hausnummern. Davon sollen etwas Post oder Sanitäter profitieren.

Carmel-by-the-Sea (USA) - Ziemlich genau 100 Jahre konnten sich die etwas mehr als 3000 Einwohner von Carmel-by-the-Sea im US-Bundesstaat Kalifornien wehren, jetzt hat die Kraft nachgelassen. Der Stadtrat beschloss nach ewigem Hickhack, dass der malerische Küstenort zum ersten Mal in seiner Geschichte Hausnummern bekommt.

Hausnummern machen das Leben leichter - für Post, Lieferdienste oder Sanitäter. In Carmel-by-the-Sea in Kalifornien sollen sie im Juli zum ersten Mal eingeführt werden. (Symbolfoto) © 123rf/towfiqu Selbst einige der überzeugtesten Traditionalisten räumten am Rande der entscheidenden Sitzung ein, dass die Zeit für die Neuerung gekommen sei. "Als ich zum ersten Mal von den Hausnummern hörte, gefiel mir das überhaupt nicht. Ich mag keine Veränderungen", sagte etwa Alyson De Guigne. Inzwischen ist die lokale Künstlerin fein mit dem neuen Adresssystem. Es beschert ihr Aufträge, Hausbesitzer ordern bei ihr individuell gestaltete Hausnummernschilder. Der Beschluss macht das althergebrachte System, bei dem Häuser anhand nahegelegener Kreuzungen beschrieben werden, obsolet. Kurioses Eltern suchen nachts panisch nach Kleinkind: Wo sie das Mädchen finden, glaubt keiner Rettungskräften, Post und Behörden soll die Umstellung laut sfgate.com künftig die Arbeit erleichtern, Einwohner sollen sich besser in ihrer Heimat orientieren können.

Boomer-Bevölkerung zeigte sich lange nicht offen für die Neuerung