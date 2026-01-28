Von der Schulbank in die Ehe: Studentin heiratet ihren 40 Jahre älteren Lehrer
Pistoia (Italien) - Was als heimliche Schwärmerei begann, wurde ernst: Eine italienische Studentin hat ihren ehemaligen Lehrer (60) geheiratet.
Die heute 23-jährige Minea Pagni berichtet regelmäßig auf Instagram offen über ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte und teilt romantische Videos, in denen sie private Einblicke in ihre Beziehung gibt.
Bereits mit 16 Jahren soll sie Gefühle für ihren Philosophie-Lehrer Massimo entwickelt haben, der 40 Jahre älter war. "Ich habe es niemandem erzählt. Es ist nie etwas passiert", schreibt sie in ihrem Beitrag.
Trotz des Altersunterschieds entdeckte Minea durch Massimo ihre Leidenschaft fürs Lernen und den Wunsch, persönlich zu wachsen.
Nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte, trennten sich zwar ihre Wege - doch immer wieder kreuzten sich ihre Pfade zufällig.
"Wir haben uns zufällig in einer Buchhandlung am Bahnhof getroffen [...]. Wir sprachen über die Bücher, die wir gelesen haben. Wir haben gelacht. Und mir wurde klar, dass er sich nicht verändert hatte - er hatte immer noch den gleichen Funken in seinen Augen", erinnert sich Minea.
Minea und Massimo heirateten im Dezember
Fünf Jahre nach ihrem Schulabschluss gab Minea Massimo schließlich ihre Telefonnummer - doch er meldete sich nicht.
Daraufhin begann sie, seine Vorträge zu besuchen, bis sie sich schließlich auf einen Kaffee verabredeten.
Ein Jahr später, im Dezember 2025, heiratete Minea ihren ehemaligen Lehrer. "Unsere Gefühle sind echt!" betont sie.
Trotzdem sehen sich Minea und Massimo immer wieder Kritik wegen ihres großen Altersunterschieds ausgesetzt. Dabei wird ihr unterstellt, sie habe ihn nur wegen seines Geldes geheiratet. Dem widerspricht Minea: "Ich verliebte mich in seine Sensibilität, seine Lebenserfahrung, seine Sicht auf die Welt und in seine Einfachheit, die mir ein Zuhause wurde."
Minea möchte auch weiterhin offen über ihre Beziehung mit großem Altersunterschied sprechen und so mehr Verständnis für unkonventionelle Partnerschaften schaffen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/diaryofminea