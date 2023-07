Junge (6) schreibt Zettel für Bruder: Ein Detail lässt seinen Vater laut loslachen

Als Vater Barrett das "Zertifikat" in den Händen hielt und realisierte, was Beckham mit seinem lückenhaften Rechtschreib-Wissen darauf geschrieben hatte, zückte der US-Amerikaner sofort sein Handy und filmte die Situation.

Vierfach-Papa Barrett Bogan veröffentlichte das Video seines Sohnes im Netz. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/Barrett Bogan

"Also, was ist das?", hört man Barrett seinen ältesten Sohn fragen. "Es ist ein Zertifikat für Brighton, der seinen Schwimmkurs abgeschlossen hat", erklärt der blonde Junge.

Seine Mutter, die kurz im Video zu sehen ist, muss sich sichtlich ein Lachen verkneifen und murmelt nur: "Ich lieb's so sehr, Kumpel."

Der Grund für die unterdrückten Lacher seiner Eltern ist für Menschen, die in der Schule etwas aufgepasst haben, schnell zu erkennen. Statt dem englischen Wort für Zertifikat, also "Certificate", schrieb Beckham es so, wie er es eben ausspricht: "S-r-t-i-f-u-c-k-i-t". Als Erwachsener fällt einem natürlich direkt das Schimpfwort auf, was der Junge dafür verwendete.

Doch der Sechsjährige scheint davon nichts zu wissen und führt seelenruhig seine Erklärung fort: "Das ist Brighton im Wasser und das ist Brighton unter Wasser. Und hier steht Pool-Zertifikat." Bei letzterem Wort benutzte Beckham erneut seine ganz spezielle Schreibweise.