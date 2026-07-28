28.07.2026 19:17 Junge buddelt auf Gelände seiner Kita: Was er ausgräbt, sorgt für Staunen

Auf Spielplätzen von Kitas in Deutschland wird jedes Jahr sicher einiges ausgebuddelt, womit man nicht gerechnet haben dürfte. Dieser Fund ist jedoch besonders.

Von Jan Höfling

Echzell - Auf Spielplätzen in ganz Deutschland wird sicher so einiges ausgebuddelt, womit man nicht gerechnet haben dürfte. Der Fund eines sechs Jahre alten Jungen im Echzeller Stadtteil Bingenheim ist jedoch etwas ganz Besonders.

Dieser Fund hat es in sich: In der Kindertagesstätte Lilliput hat ein sechs Jahre alter Junge eine rund 1700 Jahre alte Münze ausgegraben. © Kreisverwaltung Wetteraukreis Auf dem Gelände der Kindertagesstätte Lilliput hat das Kind eine Münze entdeckt, die rund 1694 Jahre älter ist als es. Es handelt sich bei dem Objekt laut der Kreisarchäologie des Wetteraukreises um einen Follis - eine römische Münze, geprägt in den Jahren nach 337 nach Christus unter dem Kaiser Constans. Die Münze stammt aus einer Zeit, als die römische Herrschaft in der Wetterau bereits zu Ende war. "Germanen kamen, gründeten neue Dörfer und besiedelten das Gebiet dichter. Sie standen mit dem in dieser Zeit linksrheinisch noch bestehenden römischen Reich in Kontakt und handelten offenbar miteinander", erklärten die Archäologen. Kurioses Navi lotst Autofahrer auf Fußweg, dann wird es brenzlig Das sei nicht zuletzt durch einige Münzfunde in germanischen Siedlungen der Wetterau belegt.

Kinder der Kindertagesstätte Lilliput freuen sich über "Archäologievormittag"