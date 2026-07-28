Navi lotst Autofahrer auf Fußweg, dann wird es brenzlig

Krün - Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist in den oberbayerischen Alpen von seinem Navi auf einen Fußweg gelotst worden - und dort auf einer zu schmalen Brücke hängen geblieben.

Die Feuerwehr musste das Auto auf der schmalen Brücke sichern. © Freiwillige Feuerwehr Krün

Das Auto sei am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr abgerutscht und mit dem Unterboden auf der Brücke liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe daraufhin einen Wanderer um Hilfe gebeten, der wiederum einen Landwirt ansprach. Dieser habe sich aber ebenfalls nur durch einen Notruf zu helfen gewusst.

Es seien dann Helfer der Freiwilligen Feuerwehr in Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) angerückt. Sie hätten mit Vertretern der Gemeinde und einem Abschleppdienst geholfen, das Auto in einer aufwendigen Aktion von der Brücke zu holen.

Der Einsatz habe etwa vier Stunden gedauert, teilte die Feuerwehr mit.

Der 78-Jährige hatte laut Polizei mit seinem Wagen über Forststraßen zu einer Alm fahren wollen - und folgte dabei seinem Navigationsgerät. Der Weg sei dann immer schmaler und letztlich zu einem Fußweg geworden.