Nach 68 Jahren! Größte Frage zu dieser Flaschenpost endlich geklärt

Oberwesel - Es ist nie zu spät! Die Absenderin der im Rhein bei Oberwesel entdeckten Flaschenpost ist endlich gefunden worden - stolze 68 Jahre, nachdem die Botschaft in den Fluss geworfen wurde.

In der Flaschenpost? Ein Brief - der nun eine Absenderin hat. © Jan Zimmer/dpa

Die Verfasserin der Nachricht sei eine heute 90 Jahre alte Seniorin, die inzwischen in der Eifel lebe, bestätigte Stadtbürgermeister Jan Zimmer (CDU).

Sie sei damals Schiffsköchin auf der "Drachenfels" gewesen, einem Schiff, dass zwischen Koblenz und Mainz pendelte. Das passt zu der Nachricht aus der entdeckten Flasche: Sie war auf die Rückseite einer Schiffsspeisekarte von 1958 geschrieben worden.

In ihrer Botschaft schrieb die Frau damals, dass sie sich Brieffreunde wünsche. Doch daraufhin lag die Flasche jahrelang unentdeckt in der Erde. Erst vor kurzem wurde sie bei Bauarbeiten wiederentdeckt.

Um das Rätsel um die Identität der Absenderin zu lösen, wurde geradezu Detektivarbeit geleistet.

Denn sie hatte ihre Adresse notiert - aber in den vergangenen fast 70 Jahren wurden zahlreiche Straßen umbenannt, Orte eingemeindet und Nachnamen geändert. Unterstützung bekam er demnach von einem Einwohnermeldeamt.