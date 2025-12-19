Junge ist beim Weihnachtssingen höchst unsicher: Was dann passiert, berührt so viele

Irmo (South Carolina, USA) - Auch im Leben der ganz Kleinen gibt es oft schon sehr aufregende Momente. Einen davon musste kürzlich Kindergartenjunge Asher durchmachen. Der Vierjährige aus Irmo in South Carolina war nämlich Teil eines Kinderchors, der anlässlich der Weihnachtszeit ein paar Liedchen trällern musste. Das Problem: Asher war vor allem deshalb höchst unsicher, weil er seine Liebsten im Publikum nirgends sehen konnte.

Als der kleine Asher (4) im Kindergarten das Weihnachtslied mitsingen sollte, wirkte er höchst unsicher. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mariamsilver

Das Video, in dem der rührende Moment zu sehen ist, geht seit dem 10. Dezember auf TikTok viral. Darin ist Ashers Unsicherheit geradezu mit den Händen greifbar.

Er blickt nach links, nach rechts, nach vorne, sogar fast direkt in die Kamera seiner filmenden Mutter. Doch er sieht sie einfach nicht. Die Mimik des Kleinen entgleitet daraufhin immer mehr. Doch als seine Mundwinkel nach unten zeigen und die bittere Enttäuschung ihm ins Gesicht geschrieben steht, entdeckt er seine Mama endlich.

Was folgt, ist eine Verwandlung in Sekundenschnelle: Sofort fängt Asher an zu strahlen. Dann lächelt der Junge wie ein Honigkuchenpferd, als er seiner Mutter, seiner Oma und seinem großen Bruder zuwinkt.

Dass sie bei Weitem nicht die Einzige ist, der dieser Moment so sehr ans Herz geht, zeigt sich schon seit einer Weile auf TikTok. Gut 85 Millionen Klicks sind bislang zusammenkommen, dazu mehr als 16 Millionen Likes!

Das hatte Mariam Silver (30) natürlich überhaupt nicht erwartet. In einem Interview mit Newsweek verriet sie diese Woche, warum dieser Moment aber vor allem für sie so besonders war.