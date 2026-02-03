Kaviar statt Ketchup: McDonald's überrascht mit Luxus-Geschenk

Im vergangenen Jahr musste McDonald's in den USA günstigere Menü-Optionen einführen. Jetzt will die Kette mit geschenktem Luxus für Aufsehen sorgen.

Von Andrej Sokolow

Chicago (Illinois/USA) - Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald's in den USA.

Mit der ungewöhnlichen Aktion sorgt McDonald's für Aufsehen. (Symbolbild)
Mit der ungewöhnlichen Aktion sorgt McDonald's für Aufsehen. (Symbolbild)  © Gene J. Puskar/AP/dpa

Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose "McNugget Caviar" online verschenken.

Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.

McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschließlich über eine Website in den USA angeboten, wie es hieß.

Als Mutter sieht, wie Sohn (4) sie gemalt hat, kann sie gar nicht hinsehen
Kurioses Als Mutter sieht, wie Sohn (4) sie gemalt hat, kann sie gar nicht hinsehen

Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten.

Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten.

Titelfoto: Gene J. Puskar/AP/dpa

Mehr zum Thema Kurioses: