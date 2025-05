Mann öffnet Standcontainer, den er geschenkt bekommen hat: Kurz darauf hat er ein Problem

Diesen Standcontainer bekam Steven (24) geschenkt. © Reddit/Screenshot/u/5teverino_5nake

Ursprünglich hatte ihn seine Mutter zu der Tour nach Burlingame überredet. Sie war auf Facebook auf eine Anzeige für kostenlose Haushaltsgegenstände gestoßen.

"Es war so eine 'Alles ist umsonst, alles muss raus'-Anzeige", erklärte Steven jetzt im Gespräch mit Newsweek. Nach einer längeren Autofahrt seien sie schließlich am Zielort angekommen.

Dort habe unter anderem noch der gebrauchte Standcontainer gestanden. "Anfangs zögerte ich, ihn zu nehmen, weil ich nicht wusste, wohin damit. Aber die Dame dort sagte mir, er sei kostenlos", so der 24-Jährige.

"Also packte ich ihn einfach in den Lieferwagen meiner Mutter, fuhr nach Hause und stellte ihn in meine Garage."

Als er dort erstmals den Schrank befüllen wollte, fand Steven darin mehrere versteckte Büchsen, in denen reichlich Geld war.